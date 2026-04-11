Viaje a la órbita lunar: lo que revelaron los astronautas tras regresar | VIDEO

Durante una conferencia organizada por la Nasa, los astronautas de Artemis II compartieron sus experiencias ante el mundo tras haber completado con éxito la primera misión tripulada a la órbita lunar en más de medio siglo. Jared Isaacman, administrador de la NASA, abrió la jornada agradeciendo a los cuatro exploradores por "mostrarnos la Luna y el planeta Tierra de nuevo" con una valentía que ya es parte de la historia.

Por su parte, la directora del Centro Espacial Johnson, Vanessa Wyche, calificó la jornada como un "día extraordinario" al confirmar que la cápsula Orión recorrió un total de 880.000 millas. Tras diez días de misión, el amerizaje en la costa de San Diego no solo representó un triunfo técnico, sino el retorno seguro de cuatro seres humanos que expandieron los límites de nuestra especie.

El sacrificio detrás de las estrellas

El comandante de la misión, Reid Wiseman, aprovechó su intervención para visibilizar el peso emocional que cargaron sus seres queridos durante la histórica travesía. "Nadie sabe por lo que pasaron nuestras familias", confesó Wiseman, añadiendo que la soledad del espacio profundo intensifica el deseo humano de volver a casa con la familia y amigos.

La espiritualidad de la visión lunar

Por su parte, el piloto Victor J. Glover compartió una reflexión profundamente espiritual al admitir que aún se encuentra procesando la magnitud de lo vivido en el cosmos. "La gratitud de ver lo que vimos y hacer lo que hicimos es demasiado para que pueda sostenerse en una sola persona", afirmó Glover conmovido tras el histórico hito.

La Tierra bajo una nueva perspectiva

Christina Koch, especialista de la misión, transformó su experiencia técnica en una lección de unidad global al definir el concepto de "tripulación" desde una escala planetaria. Para la astronauta, el trabajo incansable por un objetivo común durante estos diez días le permitió entender que, en última instancia, "el planeta Tierra es una tripulación".

El reflejo de la capacidad humana

Finalmente, Jeremy Hansen cerró la ronda de intervenciones destacando que el éxito de Artemis II es, en realidad, un triunfo de la voluntad colectiva y el amor por la contribución relevante. "Cuando nos miren, no nos vean a nosotros, vean un reflejo de lo que son ustedes mismos", concluyó Hansen, invitando a la humanidad a reconocer su propio potencial en esta hazaña.

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