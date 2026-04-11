De la morgue al hospital: el extraño caso del hombre que “revivió” tras ser declarado fallecido

Un caso inusual y conmocionante sacudió al sistema de salud en Paraguay, luego de que un hombre de 41 años fuera declarado muerto durante una emergencia médica, mostrara signos de vida en la morgue y, días más tarde, falleciera en un centro especializado.

El paciente, identificado como Ramón Zaracho, había sufrido quemaduras en aproximadamente el 98 % de su cuerpo, una condición extremadamente crítica que requería atención urgente. El hecho se inició en el departamento de San Pedro, desde donde fue trasladado al Hospital General Paraguay–Corea, en Santa Rosa del Aguaray, para su estabilización inicial.

Debido a la gravedad de sus lesiones, se dispuso su traslado a la capital, Asunción, con el objetivo de ingresarlo a un centro especializado en quemaduras. Sin embargo, durante el trayecto, a la altura de San Estanislao, el paciente sufrió una falla cardiorrespiratoria.

Según informes médicos, un paramédico constató la ausencia de signos vitales, lo que motivó el retorno inmediato al hospital. Allí, el cuerpo fue evaluado durante aproximadamente 30 minutos sin evidenciar respuesta, por lo que finalmente se certificó su fallecimiento.

El hecho tomó un giro inesperado cuando, cerca de una hora después de ser trasladado a la morgue, el paciente comenzó a mostrar signos de respiración. El personal sanitario reaccionó de inmediato y lo derivó nuevamente al área de emergencias, donde se confirmó la recuperación del pulso.

Autoridades sanitarias señalaron que el episodio podría estar relacionado con un cuadro de Catalepsia, una condición poco frecuente en la que los signos vitales pueden volverse casi imperceptibles, dificultando su detección, especialmente en pacientes en estado crítico.

Tras ser estabilizado, intubado y derivado al Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), en Asunción, el paciente permaneció bajo cuidados intensivos. No obstante, la gravedad de sus lesiones terminó siendo determinante.

El director del centro, el doctor Saúl Zaputovich, confirmó días después el fallecimiento de Ramón Zaracho, señalando que el nivel de quemaduras reducía significativamente cualquier posibilidad de recuperación.

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