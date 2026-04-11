¿Planeas viajar? Así está la transitabilidad en el país este sábado, según la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre el estado actualizado de transitabilidad en la Red Vial Fundamental, que abarca 18.122 kilómetros de carreteras en todo el país.

De acuerdo con el reporte correspondiente al 11 de abril de 2026, varias rutas presentan afectaciones debido a trabajos en curso, saturación de plataforma por humedad e inundaciones.

En el departamento de Pando, los tramos Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se mantienen transitables con desvíos, debido a que se encuentran en construcción. Similar situación se registra en Tarija, en el tramo Entre Ríos – Tacuarandi, donde se habilitaron rutas alternas para garantizar la circulación.

Por otro lado, en el departamento del Beni, los tramos San Javier – San Pedro y San Ramón – San Joaquín presentan restricción vehicular debido a la saturación de la plataforma. En ambos casos, se prevé la reapertura al tránsito pesado a partir de las 11:00 de la mañana, una vez que las condiciones mejoren.

En Cochabamba, el tramo Llavini – Bombeo tiene restricción de circulación entre las 09:00 a.m. y 17:00 p.m., mientras que en Santa Cruz, en la ruta Las Petas – San Matías, la restricción se extiende desde las 07:00 a.m. hasta las 21:00 p.m.

Las situaciones más críticas se registran en dos regiones del país. En Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas se encuentra no transitable debido a la inundación del puente San Miguelito. Asimismo, en La Paz, el tramo Yavichucho – Puente Yolosa también está inhabilitado por pérdida de plataforma en el sector Solario, donde ya se planifican trabajos para restablecer la transitabilidad.

La ABC recomendó a los conductores circular con precaución, respetar los horarios de restricción y utilizar los desvíos habilitados, especialmente en zonas afectadas por obras o condiciones climáticas.

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