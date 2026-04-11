Un momento de tensión se vivió en un condominio del barrio Jatiúca, en Maceió, Brasil luego de que un niño sufriera una descarga eléctrica al tocar el portón metálico de una cancha de fútbol. El hecho, ocurrido el pasado 2 de abril de 2026, quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente generó preocupación en redes sociales.

En las imágenes, de aproximadamente 21 segundos, se observa al menor acercarse a la reja con la intención de cerrarla. Sin embargo, al hacer contacto, recibe una descarga que lo deja inmovilizado, aparentemente incapaz de soltarse debido a la corriente eléctrica.

La escena fue presenciada por otro niño que se encontraba cerca. Al notar la situación, corrió inmediatamente para ayudarlo. En un primer intento, también sufrió una leve descarga al entrar en contacto con su amigo, lo que evidenció el riesgo de la situación. A pesar de ello, no desistió.

Con rapidez, el menor optó por una estrategia distinta: sujetó a su amigo por las piernas y tiró con fuerza, logrando romper el contacto eléctrico y liberarlo. Esta acción resultó clave para evitar consecuencias más graves.

Tras el incidente, el niño afectado recibió atención médica. Según informaron sus familiares, no presentó lesiones de gravedad, lo que trajo alivio luego del susto.

A continuación, el video:

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