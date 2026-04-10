La misión Artemis II ya tiene definida su agenda para el esperado “Splashdown Day”, el día del regreso de la tripulación a la Tierra, con una secuencia de eventos clave que será transmitida en vivo a nivel mundial.

Todo el cronograma está establecido en horario del Este de Estados Unidos (EDT) y comenzará el viernes 10 de abril con la cobertura oficial de la NASA a partir de las 6:30 p.m., disponible en plataformas digitales como NASA+, YouTube, Netflix, Peacock, Prime Video y HBO Max.

Cronograma del amerizajeDesde el inicio de la transmisión se activará una serie de maniobras críticas de la misión. Entre ellas se incluyen la separación del módulo de tripulación y el módulo de servicio, el encendido de elevación (raise burn) y la entrada a la atmósfera terrestre, conocida como “entry interface”.

El punto central del operativo será el amerizaje (splashdown), programado para las 8:07 p.m., aunque la hora está sujeta a cambios según las condiciones de la misión. Tras el contacto con el Océano Pacífico, se desarrollarán varias fases posteriores: el apagado de sistemas de la cápsula, la extracción de la tripulación y su traslado al buque de recuperación.

Finalmente, se realizará una conferencia de prensa posterior al amerizaje, que será transmitida únicamente a través de YouTube.

Transmisión global

El evento podrá seguirse en vivo a través de múltiples plataformas digitales: NASA+, YouTube, Netflix, Peacock, Prime Video y HBO Max, lo que permitirá una cobertura global del regreso de la tripulación.

Eventos posteriores

El cronograma continúa el sábado 11 de abril a las 7:20 a.m. con la cobertura del lanzamiento de la misión CRS-24 de Northrop Grumman hacia la Estación Espacial Internacional, cuyo despegue está previsto para las 7:41 a.m.

El lunes 13 de abril al mediodía se transmitirá el encuentro y captura de la nave CRS-24 en la estación espacial, marcando otra fase importante del calendario operativo de la NASA.

La agencia espacial recordó que, aunque su programación es gratuita, el acceso mediante plataformas de streaming de terceros puede requerir suscripciones o servicios adicionales, aclarando además que estos enlaces se ofrecen únicamente con fines informativos.

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