Del espacio al océano: el arriesgado regreso que definirá Artemis II

El amerizaje de la misión Artemis II se perfila como la fase más crítica de toda la operación, según advirtió la directora de Aterrizaje y Recuperación, Liliana Villarreal, quien lidera el equipo encargado de traer de vuelta a la tripulación.

La maniobra está prevista para el 10 de abril a las 20:07 (hora del Este de Estados Unidos), momento en el que la cápsula regresará a la Tierra tras completar su recorrido alrededor de la Luna.

Villarreal fue enfática al señalar que este proceso representa el mayor reto técnico y operativo de la misión. “Es el momento más desafiante para nosotros”, afirmó, subrayando la complejidad del reingreso y la recuperación en mar abierto.

Durante esta etapa, la nave Orion deberá soportar condiciones extremas al ingresar a la atmósfera, reduciendo su velocidad de casi 25 mil millas por hora a unos 300. Posteriormente, un sistema de 11 paracaídas se desplegará de forma precisa para desacelerar la cápsula hasta unas 20 millas por hora, permitiendo un amerizaje controlado en el Océano Pacífico, a unos 100 kilómetros de la costa de California.

La directora de Aterrizaje y Recuperación destacó que el éxito de esta fase no depende solo del descenso, sino de una compleja operación de recuperación coordinada por la NASA junto a equipos de la marina estadounidense. Tras el impacto en el agua, helicópteros y buzos especializados se aproximarán a la cápsula para evaluar posibles riesgos y asegurar la zona.

Una vez estabilizada la nave, los buzos instalarán una balsa inflable conocida como “poche delantero”, clave para facilitar la salida segura de los astronautas. Los cuatro tripulantes serán evacuados uno a uno en helicópteros hacia un buque, donde recibirán atención médica inicial.

Finalmente, mientras la tripulación es trasladada a tierra firme o al Centro Espacial Johnson, los equipos técnicos procederán al remolque de la cápsula.

Para Villarreal, cada uno de estos pasos ha sido cuidadosamente planificado durante años, con un objetivo central: garantizar un retorno seguro y exitoso.

La responsable del operativo remarcó que este momento sintetiza todo el esfuerzo del programa Artemis, que busca abrir una nueva etapa en la exploración lunar tripulada.

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