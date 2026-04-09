¿Habrá cooperación? Defensa de Marset y Fiscalía de EEUU negocian acuerdo para evitar el juicio oral

La Justicia de Estados Unidos habilitó oficialmente un canal de diálogo entre los abogados de Sebastián Marset y la Fiscalía Federal para explorar un acuerdo que evite el juicio. Este acercamiento ocurre tras la imputación por conspiración para el lavado de activos, un delito que podría acarrear hasta 20 años de prisión y multas millonarias.

El fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff solicitó al tribunal que el caso sea certificado como "complejo", suspendiendo así los plazos de la ley de juicio oportuno. Marset aceptó esta calificación durante su lectura de cargos, permitiendo que la próxima audiencia se fije para el 20 de mayo con el fin de revisar la voluminosa evidencia.

Pruebas transnacionales y cooperación mutua

La magnitud de la investigación incluye miles de páginas de registros financieros y comunicaciones interceptadas en servidores ubicados fuera del territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos sostiene que las operaciones de Marset involucraron a instituciones financieras norteamericanas, a pesar de que las actividades ocurrieron principalmente en América del Sur y Europa.

Evidencia clave solicitada por la Fiscalía:

Registros de comunicaciones electrónicas en español y portugués.

Información reservada sobre vínculos con grupos criminales en Uruguay.

Datos financieros provenientes de agencias en Bélgica, Colombia y Francia.

Reportes de inteligencia sobre la alianza con organizaciones como la 'Ndrangheta y el PCC.

El rol de Uruguay en la acusación fiscal

El Departamento de Justicia envió un pedido formal al gobierno uruguayo bajo el tratado de asistencia jurídica mutua para acceder a datos sobre la Policía Nacional. Esta solicitud busca confirmar la implicación de Marset en el acopio y exportación de grandes cargamentos de cocaína destinados al mercado europeo.

Las autoridades de Uruguay confirmaron que están colaborando activamente mediante la entrega de información sobre investigaciones abiertas contra el imputado. Entre los eventos analizados se encuentran atentados contra sedes judiciales y el movimiento de megacargamentos de droga que alcanzaron valores superiores a los 50 millones de euros.

Estructura de la red criminal bajo la lupa

Los fiscales norteamericanos argumentan que la envergadura del proceso justifica la excepción de los plazos procesales ordinarios debido a la peligrosidad de los involucrados. La seguridad de las fuentes confidenciales es una prioridad para el gobierno, dado que Marset es vinculado con peligrosas mafias de la península balcánica y Brasil.

Implicaciones de una posible condena:

Pena de hasta 20 años de cárcel por el cargo de conspiración. Tres años adicionales de libertad supervisada tras cumplir la sentencia. Multas económicas que parten desde un mínimo de 500.000 dólares. Posibilidad de sumar nuevos cargos criminales según avance la revisión de pruebas.

Fuente: UyPress.

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