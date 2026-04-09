Noche de infarto: estas son las voces que prometen una noche explosiva

Una noche de alto voltaje se vive en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde el talento se mezcla con la presión y los nervios deben ser de acero.

Cuatro participantes subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar al jurado y asegurar su permanencia en la competencia. En juego no solo está el puntaje, sino evitar la temida zona de riesgo, que podría enviarlos directamente a la gala de eliminación.

Los protagonistas de la noche

Anyela Rengifo

Esteban Garnica

Luis Urgel

Enrique Cuellar

Los cuatro llegan motivados tras una destacada presentación en la gala pasada, pero saben que en esta competencia cada presentación cuenta desde cero.

Un jurado implacable

Los jueces estarán atentos a cada detalle y no dejarán pasar errores. La exigencia es máxima y el nivel sube cada semana.

A esto se suma un factor clave: el voto de Tito Larenti será secreto y se revelará recién el viernes, una decisión que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia.

¿Dónde y cuándo ver?

La cita es esta noche desde las 20:45, a través de la señal de Red Uno, sus redes sociales y el streaming en YouTube.

Talento, presión y una decisión que puede cambiarlo todo… esta noche, el escenario no perdona

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