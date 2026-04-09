TEMAS DE HOY:
Atraco en LosLotes Atraco en Los Lotes Feminicidio

21ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Noche de infarto: estas son las voces que prometen una noche explosiva

Cuatro participantes llegan decididos a brillar en una gala donde cualquier error puede costar caro. El voto secreto de Tito Larenti añade más tensión a la competencia.

Silvia Sanchez

09/04/2026 18:33

Noche de infarto: estas son las voces que prometen una noche explosiva
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una noche de alto voltaje se vive en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde el talento se mezcla con la presión y los nervios deben ser de acero.

Cuatro participantes subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar al jurado y asegurar su permanencia en la competencia. En juego no solo está el puntaje, sino evitar la temida zona de riesgo, que podría enviarlos directamente a la gala de eliminación.

Los protagonistas de la noche

  • Anyela Rengifo
  • Esteban Garnica
  • Luis Urgel
  • Enrique Cuellar

Los cuatro llegan motivados tras una destacada presentación en la gala pasada, pero saben que en esta competencia cada presentación cuenta desde cero.

Un jurado implacable

Los jueces estarán atentos a cada detalle y no dejarán pasar errores. La exigencia es máxima y el nivel sube cada semana.

A esto se suma un factor clave: el voto de Tito Larenti será secreto y se revelará recién el viernes, una decisión que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia.

¿Dónde y cuándo ver?

La cita es esta noche desde las 20:45, a través de la señal de Red Uno, sus redes sociales y el streaming en YouTube.

Talento, presión y una decisión que puede cambiarlo todo… esta noche, el escenario no perdona

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD