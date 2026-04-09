Gobierno busca dejar dependencia de importaciones de combustible

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, anunció que la nueva Ley de Hidrocarburos tiene como objetivo principal recuperar la producción de gas y petróleo en Bolivia, y dejar atrás la actual dependencia de importaciones.

Cambio de rumbo del sector

La autoridad explicó que la normativa apunta a reorientar el modelo energético del país, incentivando la producción y exploración de hidrocarburos.

“Queremos cambiar el rumbo del sector de declinación (…) para que Bolivia vuelva a ser un país productor de energía y no importador como es ahora”, afirmó.

Más inversión privada

Entre los ejes de la propuesta, Medinaceli destacó la apertura a una mayor inversión del sector privado en actividades de exploración y exportación.

Asimismo, se busca fortalecer el rol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), devolviéndole su carácter de empresa productora.

Transparencia en contratos

El ministro también señaló que se ha instruido a YPFB transparentar los contratos del sector, como parte de los compromisos asumidos con la población y sectores como el transporte.

“Pedimos que los contratos estén publicados, sean transparentes y puedan ser analizados por la sociedad”, indicó.

Respuesta a cuestionamientos

Respecto a denuncias sobre la calidad de la gasolina y posibles irregularidades, Medinaceli aclaró que el Ministerio cumple un rol de supervisión e intermediación, mientras que la parte operativa corresponde a YPFB.

En ese sentido, invitó a quienes realizaron denuncias a presentar pruebas.

“Invito a todos a que muestren evidencias (…) estamos abiertos a recibir toda la información”, sostuvo.

Consulta sobre aditivos

Sobre el uso de aditivos en los combustibles, indicó que se trata de un aspecto técnico que debe ser aclarado por YPFB, en función de los procedimientos aplicados en la producción.

Objetivo

El Gobierno apunta a consolidar un nuevo marco legal que permita fortalecer el sector hidrocarburífero, garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad de los combustibles en el país.

La propuesta será socializada en los próximos días antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa.

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