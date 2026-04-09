Estas son las grandes campeonas del concurso producción de leche en Agropecruz 2026

Este jueves concluyó el concurso de producción de leche de las razas Gyr y Girolando en el marco de Agropecruz 2026, cuyos resultados reflejan avances en genética, manejo y productividad de la ganadería lechera en Bolivia.

La competencia se desarrolló durante cuatro jornadas consecutivas y contó con la participación de 10 vacas de ambas razas. Los ejemplares fueron sometidos a tres ordeñas diarias (mañana, tarde y noche) para medir su rendimiento.

En la categoría Girolando, la vaca Garapa se consagró como Gran Campeona del concurso lechero, tras registrar destacados volúmenes de producción a lo largo de las jornadas.

Durante los días de evaluación, el ejemplar alcanzó los siguientes registros: 25,62; 23,14; 24,24; 25,64; 27,30; 28,10; 28,60; 27,50 y 25,68 kilogramos por ordeña, consolidándose como el de mayor rendimiento.

En tanto que en la raza Gyr, la gran campeona fue Helga, con una producción total de 133,14 kg y una media de 44,380 kg.

El certamen es considerado uno de los principales espacios para medir el desarrollo genético del hato lechero, así como las mejoras en técnicas de manejo implementadas por los productores.

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