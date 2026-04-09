Sector de búfalos gana protagonismo en Agropecruz 2026

En el marco de Agropecruz 2026, el sector bufalero cobra protagonismo con la presentación de ejemplares de alta genética y el crecimiento sostenido de esta actividad en el país.

El vicepresidente de la Asociación de Criadores de Búfalos, Rodrigo Molina, informó que en los últimos años se han registrado avances importantes, especialmente en el ámbito genético.

En la feria se exhiben animales de la raza murrah, provenientes de embriones importados y con alto rendimiento tanto en producción de carne como de leche.

Molina explicó que actualmente Bolivia cuenta con cerca de 70.000 cabezas de búfalo distribuidas en ocho de los nueve departamentos, destacando su adaptabilidad en regiones como Beni, Santa Cruz, el Chaco e incluso el altiplano.

Asimismo, resaltó los beneficios de sus derivados. La leche de búfala contiene proteína A2, lo que facilita su digestión, además de poseer mayor cantidad de sólidos, permitiendo un mejor rendimiento en la producción de queso.

En tanto, la carne se caracteriza por ser magra, con menor colesterol y mayor contenido de hierro y proteínas, cualidades que la posicionan como una alternativa saludable.

“El búfalo tiene un potencial enorme en Bolivia, no solo por su adaptación, sino por sus características nutricionales y productivas”, afirmó Molina.

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