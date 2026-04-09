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¡Atención país! La Verde jugará contra Escocia en el mes de junio

Los dirigidos por Óscar Villegas se medirán a un rival mundialista como preparación para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. 

Martin Suarez Vargas

09/04/2026 10:12

Arte promocional del partido de la selección boliviana contra Escocia. Foto: FB FBF la Verde.
Bolivia.

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La selección boliviana de fútbol confirmó un amistoso internacional para el próximo 6 de junio. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, desde las 16:00, y enfrentará a #LaVerde con Escocia.

Este partido se convierte en un nuevo desafío para Bolivia, que busca recuperarse tras su reciente eliminación en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Además, forma parte de la preparación del equipo para las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2030.

Escocia, que comparte el Grupo C del próximo Mundial con Brasil, Marruecos y Haití, debutará en la cita mundialista que se avecina. La selección boliviana tendrá así la oportunidad de medirse ante una selección de nivel internacional y fortalecer su plantel de cara a futuros compromisos.

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