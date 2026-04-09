La selección boliviana de fútbol confirmó un amistoso internacional para el próximo 6 de junio. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, desde las 16:00, y enfrentará a #LaVerde con Escocia.

Este partido se convierte en un nuevo desafío para Bolivia, que busca recuperarse tras su reciente eliminación en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Además, forma parte de la preparación del equipo para las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2030.

Escocia, que comparte el Grupo C del próximo Mundial con Brasil, Marruecos y Haití, debutará en la cita mundialista que se avecina. La selección boliviana tendrá así la oportunidad de medirse ante una selección de nivel internacional y fortalecer su plantel de cara a futuros compromisos.

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