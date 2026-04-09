Conmovedor: niño que sobrevivió a una caída desde un décimo piso volvió a caminar

Brenno, un niño de 4 años que sobrevivió a una caída desde gran altura, volvió a caminar tras semanas de rehabilitación, en una historia que emociona y da esperanza.

Silvia Sanchez

09/04/2026 11:56

Una historia que conmueve y devuelve la fe. Brenno Fernandes Girdziauckas, de solo 4 años, volvió a caminar tras sobrevivir a una caída desde un décimo piso en Ribeirão Preto.

El pequeño sufrió una fractura bilateral de fémur luego del accidente ocurrido en diciembre. Durante semanas permaneció en tratamiento y rehabilitación, enfrentando un proceso largo y delicado.

Hoy, su historia tiene un nuevo capítulo.

El momento que emocionó a todos

Un video grabado por su padre muestra a Brenno caminando por los pasillos del hospital, acompañado por su mamá y su fisioterapeuta.

Son pasos firmes, pero sobre todo cargados de significado:

  • Superación

  • Esfuerzo

  • Esperanza

La escena rápidamente se volvió viral por la emoción que transmite.

El accidente que marcó su vida

Todo ocurrió cuando su madre escuchó un ruido extraño en el departamento. Al no encontrarlo, bajó desesperada y lo halló en la zona común del edificio.

Según los reportes, una serie de impactos —primero contra una ventana y luego una baranda— amortiguaron la caída. Ese detalle fue clave para que sobreviviera.

Una recuperación paso a paso

El proceso no fue inmediato. El equipo médico priorizó la recuperación ósea antes de permitirle volver a caminar.

Tras nuevos estudios, confirmaron que los huesos ya estaban consolidados, lo que permitió dar este paso crucial.

Aun así, el camino continúa:

  • Debe recuperar fuerza muscular

  • Mejorar la movilidad

  • Ganar confianza en sus movimientos

La fuerza de un niño

Los especialistas destacan que su edad juega a favor, pero también su actitud.

A pesar del trauma, Brenno mostró una enorme capacidad de adaptación y ganas de avanzar, factores clave en su recuperación.

Una historia que inspira

Para su familia, cada pequeño logro es enorme. Su padre lo resume con un deseo simple: verlo volver a jugar, correr y disfrutar como cualquier niño.

