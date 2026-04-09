Ni siquiera en la previa deja de ser protagonista. Lionel Messi se volvió viral, pero esta vez no por un gol, sino por un remate que terminó donde nadie lo esperaba: en la cámara de un fotógrafo.

El hecho ocurrió durante la entrada en calor del Inter Miami CF antes de su partido ante Austin FC. Mientras practicaba tiros al arco, uno de los disparos del argentino se desvió y salió con potencia hacia la zona de prensa.

Impacto directo

El balón golpeó de lleno la cámara del fotógrafo Alex Rubio, generando daños en su equipo.

En un primer momento, se habló de la rotura del lente, aunque luego trascendió que el impacto habría afectado principalmente al parasol, sin daños graves en la óptica.

Reacción y humor

Lejos del enojo, el fotógrafo tomó la situación con humor. Reconoció que no estaba atento al disparo, pero también asumió el hecho como parte del trabajo.

Entre colegas, la frase que resumió todo fue:

“Te la rompió Messi… queda para la historia”, una reacción que rápidamente se volvió viral.

Un momento que explotó en redes

El video, captado por una usuaria en redes, comenzó a circular y generó miles de reacciones:

Sorpresa por la potencia del remate

Bromas sobre la “puntería” de Messi

Comentarios que destacan lo inusual del momento

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