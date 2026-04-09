De fiesta a experiencia: así son las bodas que duran hasta cuatro días

El casamiento tradicional, de una sola noche y protocolo estricto, empieza a quedar atrás. En su lugar, crece una nueva tendencia: bodas que duran varios días y que ponen el foco en la experiencia, la convivencia y el disfrute compartido.

Cada vez más parejas optan por transformar su boda en un evento extendido, que puede incluir desde una pre boda hasta actividades posteriores, en celebraciones que se prolongan entre dos y cuatro días.

La boda empieza antes del “sí”

Uno de los cambios más visibles es la importancia de la pre boda, que pasó de ser opcional a convertirse en un momento clave.

Este primer encuentro busca algo simple pero poderoso: que los invitados se conozcan y conecten antes del gran día.

Entre los formatos más elegidos están:

Sunsets con música en vivo o DJ

Almuerzos al aire libre

Pool parties

Cócteles descontracturados

El objetivo es romper el hielo y generar un clima más cercano desde el inicio.

Casamientos con alojamiento: la experiencia tipo viaje

Otra característica central de esta tendencia es el alojamiento compartido. Muchas bodas se organizan en hoteles, bodegas o casas de campo donde los invitados se quedan varios días.

Esto convierte el casamiento en una especie de “mini viaje”:

Los invitados conviven

Comparten actividades

Tienen tiempos de descanso

Disfrutan del evento sin apuros

El ritmo cambia: ya no se trata de correr de una ceremonia a otra, sino de vivir cada momento.

Menos protocolo, más conexión

A diferencia de las bodas tradicionales, estos formatos priorizan:

Ambientes relajados

Mayor interacción entre invitados

Menos formalidad

Experiencias gastronómicas más dinámicas

Incluso el estilo acompaña el cambio: ropa más cómoda, telas livianas como el lino y estéticas más cercanas a fiestas al aire libre que a eventos formales.

De tendencia global a fenómeno regional

Este tipo de celebraciones tiene inspiración en las destination weddings y en tradiciones como el “rehearsal dinner” en Estados Unidos. Sin embargo, en la región adoptó un sello propio.

Destinos como Mendoza, Salta, Jujuy o la Patagonia se posicionan como escenarios ideales, combinando paisajes, gastronomía y turismo.

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