¿Qué pasó con las banderas dejadas en la Luna? Conoce lo que queda después de más de 50 años

El éxito de la misión Artemis II en este mes de abril de 2026, con los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen orbitando la Luna, no solo marca el inicio de una nueva era espacial, sino que volvió a poner el foco en el pasado. Millones de personas se preguntan hoy: ¿Qué pasó con las seis banderas de Estados Unidos plantadas entre 1969 y 1972?

¿Los astronautas de Artemis II pudieron verlas?

Aunque la nave Orion pasó a decenas de miles de kilómetros de la superficie, la física y la óptica imponen un límite. Una bandera de nailon de 1,5 metros es invisible a esa distancia. Ni siquiera los módulos lunares o las famosas huellas de los astronautas pueden distinguirse a simple vista desde la órbita de Artemis. Sin embargo, gracias al Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, los científicos tienen una respuesta técnica basada en sombras y datos de alta resolución.

Apolo 14: Alan Shepard junto al símbolo estadounidense, en 1971 — Foto: NASA/Heritage Space/picture alliance

El estado actual: ¿En pie o caídas?

Según las evidencias fotográficas de la sonda LRO, el destino de las banderas ha sido dispar:

Apolo 11 (La caída): La primera bandera de la historia, plantada por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, probablemente cayó pocos minutos después de ser colocada. Aldrin informó que el potente flujo de gases del despegue del módulo Eagle la derribó.

Apolo 12, 16 y 17 (Las resistentes): Las sombras proyectadas en las imágenes satelitales confirman que estas banderas siguen de pie .

Apolo 14 y 15 (La duda): Los datos son menos claros, aunque se estima que podrían haber resistido la verticalidad.

LRO se inclinó 19° hacia el sol, permitiendo que el lado iluminado de la bandera americana aún en pie fuera capturado en el sitio de aterrizaje del Apolo 17. M113751661L [NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona].

"Sun rot": El fenómeno que las volvió blancas

Estar de pie no significa estar intactas. La Luna es un entorno hostil sin atmósfera que filtre la radiación. Las banderas, compradas en su día por apenas $5.50 USD en tiendas comunes de Houston y fabricadas de nailon, han sufrido un castigo extremo:

Temperaturas: Oscilaciones de $121°C$ al sol y $-133°C$ en la sombra.

Radiación UV: El sol ha "borrado" los colores. Los expertos, como la historiadora Anne Platoff de la Universidad de California, sostienen que las banderas han sufrido "sun rot" (podredumbre solar), volviéndose completamente blancas y quebradizas.

"Nuestra historia es el recurso más valioso y vulnerable que tenemos en la Luna", advierte Michelle Hanlon, de la organización For All Moonkind.

Misión Apolo 15, en 1971 — Foto: TopFoto/picture Alliance

Un debate ético y político en el horizonte

Con más de 100 misiones lunares previstas para esta década por agencias como la NASA y la ESA, el tema ha dejado de ser nostálgico para volverse legal. Los Acuerdos Artemis, firmados ya por 61 países, buscan proteger estos sitios históricos del polvo y las interferencias de futuros aterrizajes comerciales o turísticos.

Curiosamente, Artemis II llevó consigo un símbolo de cierre: una bandera que originalmente iba a viajar en la misión Apolo 18, la cual fue cancelada en los años 70. Tras 50 años de espera, ese pedazo de historia finalmente orbitó el satélite que sus antecesoras nunca abandonaron.

John W. Young, de la misión Apolo 16, en 1972 — Foto: NASA/Heritage Space/picture alliance

Datos curiosos: Otros objetos en la Luna

Además de las banderas, la superficie lunar alberga un inventario humano fascinante:

Cámaras de TV y vehículos lunares.

Bolas de golf golpeadas por Alan Shepard.

Retrorreflectores láser: Que hoy siguen sirviendo para medir la distancia exacta Tierra-Luna.

Desechos biológicos: Bolsas con excrementos dejadas por los astronautas para aligerar peso en el despegue.

Las banderas hoy son "fantasmas blancos" en el mar de la tranquilidad, recordándonos que, aunque el hombre regrese con tecnología del siglo XXI, el legado del siglo XX sigue allí, resistiendo el vacío del espacio.

Con información de CPG, DW y g1.

Harrison Schmitt del Apolo 17, junto a la bandera estadounidense en la última misión lunar de la NASA — Foto: NASA/Bildagentur-online/picture alliance

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