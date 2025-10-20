TEMAS DE HOY:
Alianza Libre Petardo tensión

Policial

Manifestantes queman banderas del PDC en Cochabamba

Un grupo de personas bloquearon accesos en la plazuela de Cala Cala, mientras la Policía intentaba mantener el orden.

Ligia Portillo

20/10/2025 7:29

Cochabamba: Partidarios de Alianza Libre quemaron banderas del PDC. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, supuestos militantes de alianza Libre salieron a las calles de Cochabamba denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos.

Un grupo de personas se concentró en la plazuela de Cala Cala, donde quemaron banderas y pancartas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y bloquearon los accesos al lugar, generando tensión en la zona.

Cochabamba: Partidarios de Alianza Libre quemaron banderas del PDC. Foto: Red Uno

“Estamos realmente anonadados con los resultados. Hemos visto un volteo en muchas mesas; han cambiado votos a favor del PDC. Eso no es democracia”, afirmó uno de los protestantes.

La presencia de efectivos policiales permitió controlar los accesos y evitar mayores incidentes, aunque la protesta se mantuvo marcada por gritos y reclamos de los manifestantes.

 

