Manifestantes queman banderas del PDC en Cochabamba

Un grupo de personas bloquearon accesos en la plazuela de Cala Cala, mientras la Policía intentaba mantener el orden.
20/10/2025 7:29
Escuchar esta nota
Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, supuestos militantes de alianza Libre salieron a las calles de Cochabamba denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos.
Un grupo de personas se concentró en la plazuela de Cala Cala, donde quemaron banderas y pancartas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y bloquearon los accesos al lugar, generando tensión en la zona.
“Estamos realmente anonadados con los resultados. Hemos visto un volteo en muchas mesas; han cambiado votos a favor del PDC. Eso no es democracia”, afirmó uno de los protestantes.
La presencia de efectivos policiales permitió controlar los accesos y evitar mayores incidentes, aunque la protesta se mantuvo marcada por gritos y reclamos de los manifestantes.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00