Manifestantes queman banderas del PDC en Cochabamba

Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, supuestos militantes de alianza Libre salieron a las calles de Cochabamba denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos.

Un grupo de personas se concentró en la plazuela de Cala Cala, donde quemaron banderas y pancartas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y bloquearon los accesos al lugar, generando tensión en la zona.

Cochabamba: Partidarios de Alianza Libre quemaron banderas del PDC. Foto: Red Uno

“Estamos realmente anonadados con los resultados. Hemos visto un volteo en muchas mesas; han cambiado votos a favor del PDC. Eso no es democracia”, afirmó uno de los protestantes.

La presencia de efectivos policiales permitió controlar los accesos y evitar mayores incidentes, aunque la protesta se mantuvo marcada por gritos y reclamos de los manifestantes.

