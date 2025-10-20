Un accidente aéreo sacudió la madrugada de este lunes al aeropuerto internacional de Hong Kong, cuando un avión de carga Boeing 747 de la aerolínea Emirates se salió de la pista durante el aterrizaje y terminó parcialmente en el mar. El impacto provocó la muerte de dos personas que se encontraban en un vehículo de patrulla de seguridad.

El vuelo EK9788, procedente de Dubái, perdió el control al momento de tocar tierra en la pista norte del aeropuerto. En su errática trayectoria, la aeronave chocó violentamente contra el vehículo patrulla antes de deslizarse fuera del pavimento y detenerse con el morro aún sobre tierra firme, mientras la parte trasera quedó sumergida en las aguas cercanas.

Avión de carga se sale de pista y deja dos muertos tras impactar con un vehículo patrulla en Hong Kong. Foto: RR.SS.

A pesar de que las autoridades habían reportado condiciones meteorológicas y de pista “seguras”, el accidente fue inevitable. Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos, según confirmaron fuentes aeroportuarias.

Las víctimas fatales fueron los dos ocupantes del vehículo patrulla. Uno de ellos, un hombre de 30 años, fue rescatado del mar por buzos, pero falleció en el lugar. El segundo, de 41 años, fue trasladado con vida al hospital, aunque los médicos confirmaron su deceso minutos después.

Equipos de emergencia, bomberos y buzos permanecen en la zona para contener posibles filtraciones de combustible y evaluar los daños estructurales en la pista y en el fuselaje del avión. Las autoridades locales han anunciado el inicio inmediato de una investigación para determinar las causas exactas del siniestro que, por ahora, conmociona a Hong Kong y al sector aeronáutico internacional.

