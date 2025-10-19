Robo de película en el Louvre: se llevan joyas de napoleón en siete minutos (Video)

El Museo del Louvre de París fue escenario este domingo de un cinematográfico robo que dejó atónito al mundo del arte. En apenas siete minutos, un grupo de delincuentes altamente organizados se llevó nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia, valoradas en una suma incalculable.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó que se trató de una banda profesional que había hecho un reconocimiento previo. Los ladrones ingresaron por la fachada que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras, y fingieron ser obreros para no despertar sospechas. Utilizaron un montacargas para acceder directamente a la Galería de Apolo, el espacio que exhibe las Joyas de la Corona Francesa.

Una vez dentro, los delincuentes cortaron los cristales de seguridad con una cortadora de disco y se apoderaron de las joyas en cuestión de minutos. Según Nuñez, “todo el operativo fue ejecutado con precisión militar”.

Horas más tarde, el diario Le Parisien informó que una de las piezas fue hallada fuera del museo. Aunque no fue confirmado oficialmente, se cree que podría tratarse de la corona de la Emperatriz Eugenia, que habría resultado dañada durante la fuga.

Robo de película en el Louvre: se llevan joyas de napoleón en siete minutos. Foto: Captura de pantalla

El Louvre cerró sus puertas durante el resto del día “por razones excepcionales”, mientras la policía francesa desplegó un operativo en los alrededores y clausuró las carreteras cercanas al complejo del palacio. Videos difundidos en redes sociales mostraron a turistas confundidos y alarmados mientras los agentes evacuaban el lugar.

El célebre museo ya había sido escenario de otros robos históricos, siendo el más recordado el de la Mona Lisa en 1911, cuando el extrabajador Vincenzo Peruggia ocultó la pintura bajo su abrigo y logró escapar. Aquella sustracción, irónicamente, catapultó a la obra de Leonardo da Vinci a la fama mundial.

Con más de 33.000 piezas en su colección, el Louvre es el museo más visitado del planeta. Entre sus tesoros se encuentran la Venus de Milo, la Victoria Alada de Samotracia y, por supuesto, la Mona Lisa. Hoy, sin embargo, vuelve a ser noticia no por su arte, sino por un golpe digno del mejor thriller de Hollywood.

