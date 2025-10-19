TEMAS DE HOY:
¡Ups! Televisor de 5 mil dólares se dobla como cartón en supermercado ruso (Video)

Lo que debía ser un simple traslado terminó en desastre: una escalera mecánica y un techo se aliaron para destruir un televisor de lujo.

Ligia Portillo

19/10/2025 10:26

¡Ups! Televisor de 5 mil dólares se dobla como cartón en supermercado ruso (Video). Foto: Captura de pantalla
Rusia

Cuando la vida te da escaleras mecánicas… ¡y techos bajos! en San Petersburgo, Rusia. Empleados de un supermercado intentaban bajar un televisor gigante valorado en 5 mil dólares por la escalera mecánica, pero la caja se quedó atorada contra el techo. El resultado, el televisor terminó doblado a la mitad, como si fuera un cartón barato.

Testigos no podían creer lo que veían: “Parecía que alguien había intentado hacer yoga con un televisor”, bromeó un cliente.

El video del accidente ya se volvió viral en redes, provocando memes y comentarios del tipo: “Cuando compras un televisor caro pero no lees la letra pequeña del manual: ‘No doblar’ ”.

Por ahora, el supermercado guarda silencio sobre el costoso accidente… pero Internet ya se ríe por todos.

Mira los videos:

 

