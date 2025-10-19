¡Ups! Televisor de 5 mil dólares se dobla como cartón en supermercado ruso (Video)

Cuando la vida te da escaleras mecánicas… ¡y techos bajos! en San Petersburgo, Rusia. Empleados de un supermercado intentaban bajar un televisor gigante valorado en 5 mil dólares por la escalera mecánica, pero la caja se quedó atorada contra el techo. El resultado, el televisor terminó doblado a la mitad, como si fuera un cartón barato.

Testigos no podían creer lo que veían: “Parecía que alguien había intentado hacer yoga con un televisor”, bromeó un cliente.

El video del accidente ya se volvió viral en redes, provocando memes y comentarios del tipo: “Cuando compras un televisor caro pero no lees la letra pequeña del manual: ‘No doblar’ ”.

Por ahora, el supermercado guarda silencio sobre el costoso accidente… pero Internet ya se ríe por todos.

