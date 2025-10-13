“Las ex de Cristian”: el grupo de WhatsApp que terminó revelando una mentira detrás de otra (Video)

Todo empezó con un mensaje que encendió la mecha. Melina, estudiante universitaria, creó un grupo de WhatsApp al que llamó “Las ex de Cristian”. En cuestión de minutos, se unieron otras jóvenes que compartían algo en común, todas habían mantenido una relación con el mismo hombre.

“Bueno, chicas —escribió Melina—, creé este grupo para que entre todas podamos desenmascarar a Cristian. Necesitamos que admita por escrito que tuvo una relación con cada una de nosotras y que nos pida perdón”. La propuesta generó consenso inmediato, salvo por Barbie, una de las integrantes, que dudó: “¿Y si se nos está yendo un poco la mano?”

Pero el plan ya estaba en marcha. Entre mensajes, confesiones y pantallazos, las jóvenes coincidían en algo: Cristian se había ganado su confianza con el mismo discurso. Les había dicho que estaba casado, pero que pensaba separarse. Además, se presentaba como profesor de la facultad.

El grupo decidió ir más allá. Agregaron a Cristian a la conversación y Melina fue directa: “Cristian, este grupo lo hicimos con Inés y Bárbara porque ya sabemos toda la verdad. Nos enteramos que estuviste con las tres al mismo tiempo, diciendo que ibas a dejar a tu mujer. Pero quedate tranquilo, no vamos a contar nada, siempre y cuando reconozcas lo que hiciste y nos pidas perdón”.

La respuesta fue tan inesperada como absurda. Cristian respondió con una risa y luego soltó: “¿Ustedes de verdad creyeron que yo estaba casado? Estoy soltero. Fue todo un acting. El anillo era de un amigo divorciado. Lo usé porque descubrí que a las mujeres les encantan los hombres casados”.

Las chicas, entre la incredulidad y la furia, decidieron contactar a “Karina”, la supuesta esposa de Cristian, para confirmar la historia. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando la mujer respondió: “Hola, gracias por avisarme, creo. Cristian no es mi marido. Es amigo de toda la vida. Perdonen si les mintió”.

Silencio absoluto en el grupo. La farsa se derrumbaba. Pero aún faltaba el golpe final. Barbie, indignada, escribió: “¿Cómo que no estás casado? Entonces, por lo menos, llevemos esto a la facultad. Que se sepa quién es en realidad”.

Sin embargo, Cristian volvió a responder, derrumbando la última mentira: “Ah, con respecto a eso, tampoco soy profe. Solo paso por la facultad en los recreos. Digo que doy clases y siempre alguna cae”. Y se despidió con frialdad: “Sin rencores, nada personal. Pregúntense dónde me conocieron: ¿en clases o en el recreo? Suerte!!!”.

El grupo “Las ex de Cristian” se desintegró poco después, entre risas nerviosas, enojo y una lección amarga sobre cómo las apariencias —y los anillos prestados— pueden esconder más de una verdad inventada.

