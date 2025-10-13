¡Indignante! Capturan a sujeto que intentó cometer acto de zoofilia con una perrita

En horas de la madrugada del domingo,12 de octubre, un sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras intentaba abusar de una mascota comunitaria frente a reconocidos establecimientos de la ciudad de San Fernando de Apure, en Venezuela.

De acuerdo con testigos, el hombre se aprovechó de que el animal es muy dócil y cariñoso para intentar cometer el acto. Las imágenes del hecho, consideradas de extrema crudeza, generaron indignación y repudio en toda la comunidad.

Tras conocerse el caso, la Policía del Estado Apure desplegó un operativo y logró capturar al agresor en tiempo récord, evitando su fuga. Vecinos expresaron su preocupación por el nivel de peligrosidad del detenido, señalando que, si fue capaz de dañar a un animal, podría representar una amenaza también para personas vulnerables.

El Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) informó que el sujeto será imputado por delitos de maltrato y abuso animal, conforme a la legislación vigente. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las penas contra los actos de crueldad animal en Venezuela.

