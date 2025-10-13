TEMAS DE HOY:
Maltrato infantil Joven triturado por una máquina

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Indignante! Capturan a sujeto que intentó cometer acto de zoofilia con una perrita

El individuo fue grabado por cámaras de seguridad cuando intentaba cometer el aberrante acto en plena vía pública. 

Ligia Portillo

13/10/2025 11:50

[Imágenes sensibles] ¡Indignante! Detienen a un hombre que intentó abusar a una perrita. Foto: Imagen referencial Pixabay/Captura de pantalla
Venezuela

Escuchar esta nota

En horas de la madrugada del domingo,12 de octubre, un sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras intentaba abusar de una mascota comunitaria frente a reconocidos establecimientos de la ciudad de San Fernando de Apure, en Venezuela.

De acuerdo con testigos, el hombre se aprovechó de que el animal es muy dócil y cariñoso para intentar cometer el acto. Las imágenes del hecho, consideradas de extrema crudeza, generaron indignación y repudio en toda la comunidad.

Tras conocerse el caso, la Policía del Estado Apure desplegó un operativo y logró capturar al agresor en tiempo récord, evitando su fuga. Vecinos expresaron su preocupación por el nivel de peligrosidad del detenido, señalando que, si fue capaz de dañar a un animal, podría representar una amenaza también para personas vulnerables.

El Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) informó que el sujeto será imputado por delitos de maltrato y abuso animal, conforme a la legislación vigente. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las penas contra los actos de crueldad animal en Venezuela.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD