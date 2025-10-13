¡Indignante! Capturan a sujeto que intentó cometer acto de zoofilia con una perrita

El individuo fue grabado por cámaras de seguridad cuando intentaba cometer el aberrante acto en plena vía pública.
13/10/2025 11:50
Escuchar esta nota
En horas de la madrugada del domingo,12 de octubre, un sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras intentaba abusar de una mascota comunitaria frente a reconocidos establecimientos de la ciudad de San Fernando de Apure, en Venezuela.
De acuerdo con testigos, el hombre se aprovechó de que el animal es muy dócil y cariñoso para intentar cometer el acto. Las imágenes del hecho, consideradas de extrema crudeza, generaron indignación y repudio en toda la comunidad.
Tras conocerse el caso, la Policía del Estado Apure desplegó un operativo y logró capturar al agresor en tiempo récord, evitando su fuga. Vecinos expresaron su preocupación por el nivel de peligrosidad del detenido, señalando que, si fue capaz de dañar a un animal, podría representar una amenaza también para personas vulnerables.
El Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) informó que el sujeto será imputado por delitos de maltrato y abuso animal, conforme a la legislación vigente. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las penas contra los actos de crueldad animal en Venezuela.
