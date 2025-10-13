El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, inauguró este lunes en la ciudad de La Paz el pago del Bono Juancito Pinto, en un acto realizado en la Unidad Educativa “Gral. José de San Martín”, ubicada en la zona Bajo San Antonio, donde destacó que más de 2,3 millones de estudiantes serán beneficiados en todo el país.

“El Bono Juancito Pinto se paga para garantizar la permanencia escolar. Son más de 2,3 millones de estudiantes que van a percibir este beneficio, y quiero resaltar que 27 empresas del país han aportado 474.316.000 bolivianos para hacerlo posible”, afirmó Montenegro durante su discurso inaugural.

El titular de Economía recordó que el bono, creado en 2006, tiene el objetivo de evitar la deserción escolar y fomentar la continuidad de los estudios en el sistema educativo público, beneficiando a estudiantes de primaria y secundaria de unidades fiscales y de convenio.

Montenegro destacó además el compromiso de las empresas públicas que aportan anualmente a este incentivo social, subrayando que el Bono Juancito Pinto no solo impulsa la educación, sino que también redistribuye los recursos generados por el proceso de industrialización y crecimiento económico del país.

