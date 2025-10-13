¡La pasó mal! Turista cayó a un canal tras seguir indicaciones erróneas de Google Maps en Venecia

Una turista polaca vivió un momento incómodo durante su visita a Venecia, luego de seguir las indicaciones erróneas de Google Maps, que la condujeron directamente a un canal.

Wiktoria Guzenda decidió recorrer las pintorescas calles y puentes de la ciudad italiana utilizando la aplicación para guiarse, pero durante su paseo, una de las rutas la llevó hasta unas escaleras que terminaban en el agua. Sin sospechar nada, continuó su camino hasta caer al canal.

La joven compartió un video del incidente en su cuenta de Instagram, acompañado de la frase:

“Cuando Google Maps dice ‘sigue recto’... pero estás en Venecia.”

En las imágenes se la ve caminando antes de caer, y luego mostrando las consecuencias del accidente, con algunos raspones y cortes leves en las piernas. “Ten cuidado”, escribió junto al video, que rápidamente se volvió viral.

El caso reavivó el debate sobre la precisión de las aplicaciones de navegación en ciudades con geografía compleja como Venecia, donde los canales pueden confundir incluso al mejor sistema de mapas digitales.

