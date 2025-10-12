Esta es la razón por la que alertan peligro sobre el bienestar de Inti, hija de Cazzu y Nodal

Hace poco se dio a conocer que Inti, hija de Cazzu y Nodal, corre riesgo mientras está con Florencia Cazzuchelli, quien es hermana de la cantante y compositora argentina. Eso fue lo que reveló el periodista Lucho Borrego. Pero, ¿cuál es la razón para pensar eso?

Las declaraciones del periodista se hicieron durante una transmisión del programa “¡Siéntese Quien Pueda!”. En vivo, afirmó que la hermana de Cazzu se droga con marihuana mientras está al cuidado de la niña.

¿Hay pruebas?

Lo que fundamentaría lo que Lucho Borrego dice son una serie de fotos que asegura haber recibido, en las que se muestran, precisamente, varios momentos en los que Florencia Cazzuchelli ha estado al cuidado de Inti.

Lucho Borrego agregó que, si bien la marihuana está permitida en varios lugares, esta no debería estar cerca de una pequeña de 2 años, menos siendo consumida por alguien que en el momento tiene la responsabilidad de cuidar de ella.

