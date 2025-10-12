VIDEO: ¡Desgarrador! Perrito se aferra a una reja, mientras lluvias dejan 41 muertos en México

Las imágenes impactantes de un pequeño perrito negro aferrado con todas sus fuerzas a una reja, intentando evitar ser arrastrado por la fuerte corriente, recorren las redes sociales y reflejan la tragedia que enfrentan muchas familias en el país. El video, grabado en Poza Rica, Veracruz, muestra la desesperación y la lucha por la vida en medio de las inundaciones causadas por las intensas lluvias de los últimos días. Hasta el momento, se desconoce si el canino pudo ser rescatado.

Las lluvias torrenciales han dejado un saldo devastador: 41 personas fallecidas distribuidas entre Veracruz (15), Hidalgo (16), Puebla (9) y Querétaro (1), además de 27 desaparecidos. En Veracruz, una de las regiones más afectadas, las autoridades han reportado severas inundaciones en municipios como Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

Mira el video:

Entre el 6 y 9 de octubre, las precipitaciones alcanzaron niveles críticos, con acumulaciones que superaron los 540 milímetros en Veracruz, poniendo en jaque a las comunidades y los sistemas de protección civil. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) destacó que se activaron de inmediato los Planes DN-III-E y Marina, con protocolos estatales y municipales para brindar auxilio y atención.

La imagen del perrito, pequeño y vulnerable, se ha convertido en símbolo de la resistencia ante la tragedia natural que enluta a miles. Mientras tanto, las familias afectadas siguen esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos y recibiendo el apoyo constante de autoridades federales y estatales, que mantienen comunicación directa con los gobernadores para reforzar las labores de auxilio.

La tragedia persiste, y con ella, el llamado urgente a la solidaridad y a la prevención ante desastres naturales que siguen golpeando con fuerza a México.

