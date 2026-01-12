Paz afirma que suspender la subvención permitió ahorrar $us 10 millones: “Es una conquista económica”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, destacó que la suspensión de la subvención a los hidrocarburos permitió al país ahorrar 10 millones de dólares, recursos que —según afirmó— podrán destinarse a obras, empleo y desarrollo productivo, calificando la medida como una “conquista económica” que no será revertida.

“Quitando la subvención, nos hemos ahorrado 10 millones de dólares, que significan obras y empleos. Por cada día de bloqueo hemos perdido 20 millones de dólares en producción, trabajo y crecimiento. La subvención se eliminó y eso es una conquista económica. Eso no va a cambiar. Tenemos que construir una cultura de la confianza”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado lamentó que los bloqueos registrados en los últimos días hayan generado fuertes pérdidas económicas y afectado directamente al aparato productivo, el turismo y el abastecimiento de alimentos y combustibles.

“Si hoy falta combustible o comida no es por las conquistas económicas y sociales del Decreto 5503, sino porque los bloqueos impiden mover productos, expulsan turistas, paralizan el trabajo y castigan una vez más a la gente más humilde. Los bloqueos impiden que Bolivia se cure”, sostuvo.

Rodrigo Paz remarcó que el Decreto Supremo 5503 cumplió su objetivo, al haber sido trabajado con organizaciones sociales, transportistas, gremiales, campesinos y otros sectores del país.

“Con confianza y diálogo, el decreto 5503 cumplió su función: conquista económica y conquista social. Pero ahora tenemos que dar un nuevo paso. Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer”, manifestó.

Finalmente, el Presidente anunció que el nuevo decreto, que será elaborado junto a los sectores sociales, permitirá consolidar los avances logrados y garantizar que las reformas sean sostenibles en el tiempo.

“Comenzará una nueva etapa para consolidar nuestras conquistas económicas y sociales, para fortalecer el crecimiento de la patria. Esto es gobernar con responsabilidad y autoridad, para que las reformas no sean vulnerables al sabotaje político ni al accionar de las mafias”, concluyó.

