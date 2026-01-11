Conoce el acta que firmó el Gobierno y la COB para abrogar el DS 5503 y levantar medidas de presión

Este domingo 11 de enero de 2026, a las 16:45, se formalizó el fin del conflicto social tras la firma de un acta de reunión entre el Gobierno Nacional y los representantes de las organizaciones sociales. El documento oficial sella el compromiso de pacificación del país bajo puntos específicos que reconfiguran la normativa económica vigente.

Abrogación y nueva normativa

El punto de partida del acuerdo es la abrogación total del Decreto Supremo 5503. En su lugar, el Gobierno Nacional dispondrá de una comisión técnica que trabajará "por tiempo y materia" junto a los actores movilizados para redactar un nuevo decreto.

Según el acta, la nueva norma mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a subvención de combustibles, ordenamiento de la política salarial, mejora de los bonos sociales y reprogramación de créditos en el sistema financiero.

Plazos y desmovilización

El Ejecutivo se comprometió formalmente a promulgar este nuevo decreto consensuado en un plazo máximo de 48 horas a partir de la firma del acta.

Como contraparte, la Central Obrera Boliviana (COB) y todas sus organizaciones afiliadas determinaron el levantamiento inmediato de las medidas de presión y bloqueos que afectaban al territorio nacional. No obstante, los sectores sociales aclararon que se mantendrán en estado de emergencia hasta que la nueva norma sea publicada oficialmente.

El documento cuenta con la rúbrica de autoridades nacionales, los ministros de Estado presentes en la reunión, y líderes de las principales matrices sociales, entre ellos representantes de la COB, la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", la Federación "Túpac Katari" y otros delegados de las capas sociales que formaron parte de la mesa de diálogo en El Alto.

El acta de reunión.

