Analista sostiene que el Gobierno logró la paz social sin tocar el corazón del ajuste económico

El reciente acuerdo alcanzado en El Alto no solo representa un alivio para la transitabilidad del país, sino que también marca el estilo de gestión que busca imprimir el presidente Rodrigo Paz. Según el analista económico Rubén Arias, el Gobierno ha empleado una estrategia política efectiva al agotar las instancias de diálogo frente a una presión que sumaba más de 60 puntos de bloqueo.

A pesar de la abrogación del Decreto Supremo 5503, Arias resalta que el núcleo económico de la norma permanece intacto. Según el experto, el Ejecutivo fue coherente con su visión fiscal: "Creo que han sido muy responsables con el tema fiscal porque no han cedido en el tema económico".

El analista detalló que el acuerdo ratifica la continuidad de las medidas estructurales:

Subvenciones: Se mantiene la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.

Ingresos y Beneficios: Persiste el incremento salarial y la vigencia de los bonos sociales.

Sistema Financiero: Se respetan las reprogramaciones y acuerdos previos sobre créditos bancarios.

Diálogo como estrategia de gobernabilidad

Para Arias, el hecho de sentarse con la Central Obrera Boliviana (COB) no debe interpretarse como una debilidad, sino como una necesidad ante el impacto logístico. "La pérdida diaria prácticamente para el país es bastante significativa. Teníamos paralizado el sistema productivo, el sistema de logística [y] de distribución", afirmó, señalando que el alza de precios en el occidente ya era insostenible para la población.

El economista sostiene que "gobernar significa dialogar y buscar consensos", y que esta apertura muestra cómo se configurará la gestión de Paz: escuchando a los sectores disconformes para lograr acuerdos pertinentes sin comprometer la estabilidad estructural.

La mirada ahora está puesta en las mesas técnicas que deben redactar el nuevo decreto. Arias espera que el documento final aclare con precisión los alcances del consenso. "Esperamos que el decreto que salga en estas 48 horas determine bien con claridad este acuerdo... para llevar adelante la justicia macroeconómica y estructural que necesita el país", concluyó.

