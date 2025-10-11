Tremendo susto: Una rata interrumpe un noticiero y se vuelve viral (VIDEO)

Un momento insólito paralizó la transmisión de un noticiero, cuando una rata decidió hacer su debut televisivo saltando sobre la mesa del estudio.

La presentadora, visiblemente asustada, soltó un grito y salió corriendo del encuadre, para luego regresar, con una sonrisa nerviosa, a continuar la emisión. El video no tardó en viralizarse, convirtiéndose en uno de los clips más comentados del momento.

Mientras unos usuarios en redes sociales no podían contener la risa ante la inesperada “invasión roedora”, otros comenzaron a cuestionarse si se trataría de un montaje digital.

Sin embargo, varios medios británicos han señalado que el incidente podría ser perfectamente real. Londres enfrenta actualmente un notable aumento en su población de ratas, con estimaciones que rondan los 2.5 millones de roedores paseándose por la ciudad, es decir, una rata por cada tres habitantes.

Si uno de estos pequeños intrusos decidió colarse en un estudio de televisión, no sería tan descabellado.

Mira la programación en Red Uno Play