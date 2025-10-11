¡Emotivo! Nicki Nicole llora en el escenario y Lamine Yamal le deja un tierno mensaje

Como un éxito rotundo fue catalogado el concierto brindado en Argentina, por la cantante Nicki Nicole pareja del futbolista Lamine Yamal. La Artista dio un concierto en la tierra que vio nacer a Leo Messi, Ángel Di Maria o Gio Lo Celso, donde celebró los 300 años de su fundación.

Precisamente, Messi fue otro de los grandes nombres de la noche al revelarse un vídeo del jugador del Inter Miami felicitando a los rosarinos por el aniversario.

El 'show' se llevó a cabo desde el Monumento Nacional a la Bandera e interpretó temas icónicos de la urbe junto con la Orquesta Provincial de Rosario para el deleite de 250.000 personas.

El momento épico que se vivió en el concierto fue cuando la cantante llegó a levantar una réplica de la Copa del Mundo que le lanzaron al escenario, y lo hizo mostrando un respeto por lo que se ganó el corazón de los asistentes.

Se vio a la artista terminar su actuación, derramando una lágrima en sus mejillas. Pero esta reacción no se dejó esperar por su novio Lamine Yamal, quien no dudó en reaccionar a la publicación desde la distancia donde se ve el emotivo momento.

Se trata de un vídeo del medio especializado Billboard que muestra la emoción y alegría de Nicki, al borde del llanto sobre el escenario al término del 'show'.

El '10' del Barça acompañó la republicación con dos emoticonos, uno de una estrella brillante y otro de un doble corazón rosa, reivindicando el amor que tiene por su pareja.

Las publicaciones se viralizaron de manera inmediata muchos de los internautas señalaron que el amor que se tienen ambas figuras publicas sobrepasan las barreras de las distancias.

