El crimen estremeció a la justicia argentina. Brian Emanuel 'Negro' Villalba, de 34 años, un conocido jefe narco que ya cumplía una condena por liderar una banda de sicarios, fue sentenciado a 23 años adicionales de prisión por instigar y presenciar, vía videollamada, el asesinato de un joven al que acusó de ser “soplón”.

El hecho ocurrió el 2 de octubre de 2022, pero la sentencia fue dictada recientemente. Según los informes judiciales, Villalba —desde su celda en el penal de El Piñero, en Buenos Aires— recibió una videollamada de su primo, César Alberto Villalba, quien tenía maniatado a la víctima, Brian 'El Paraguayo' Giménez.

Durante la conexión, el narcotraficante encarcelado lo insultó y ordenó su muerte:

“¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo”, dijo Villalba antes de que su primo cumpliera la orden.

César Villalba disparó en la cabeza del joven, que murió en el acto. Todo quedó registrado en tiempo real durante la videollamada.

Tras el juicio, el tribunal argentino impuso 23 años más de cárcel al 'Negro' Villalba, y 26 años a su primo, identificado como el autor material del crimen.

Con esta nueva condena, la pena total de Villalba asciende a 46 años de prisión, ya que anteriormente había sido hallado culpable de portación ilegal de armas y delitos vinculados al narcotráfico.

El caso generó gran impacto en Argentina, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque revela el control que algunos líderes criminales mantienen desde prisión.

