Una escuela primaria en Hampshire, Reino Unido, protagonizó un insólito y preocupante incidente luego de que enviara por error un correo electrónico con contenido pornográfico a los padres de familia. Paradójicamente, el mensaje tenía como objetivo advertirles sobre los riesgos de Internet y los enlaces maliciosos.

El correo fue remitido tras descubrirse que algunos libros infantiles de la serie Spy Dog, escrita por Andrew Cope y dirigida a niños de entre 7 y 12 años, habían sido hackeados. En la parte posterior de cada ejemplar se incluye un enlace que, originalmente, dirigía a una página para “descubrir más sobre Lara, Spud y Star”, los personajes de la historia. Sin embargo, el sitio fue comprometido y reemplazado por material pornográfico que incluso utilizaba imágenes con temática infantil.

Al intentar alertar a los padres sobre este grave problema, las autoridades escolares cometieron un error fatal, incluyeron el mismo enlace infectado en el correo electrónico que enviaron. El mensaje tenía como asunto “Riesgo de protección”, y en lugar de prevenir a las familias, terminó exponiéndolas al contenido inapropiado.

Dos horas después, la institución envió un segundo correo pidiendo disculpas y advirtiendo a los destinatarios que no hicieran clic en el enlace. “Por favor, no acceda al sitio y elimine el correo electrónico original recibido”, señalaba el mensaje de rectificación. “Acepte nuestras sinceras disculpas por el problema”, concluyeron las autoridades escolares.

El incidente generó indignación y desconcierto entre los padres, mientras que la escuela aseguró que revisará sus protocolos de comunicación para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

“¡No lo abran!”: Escuela envía por error ‘contenido inapropiado’ a padres de familia.Foto: gentileza LBC

