[Imágenes fuertes] Mujer de 23 años asesinó al hombre que la abusó durante cuatro años

En un caso que ha estremecido a Bangladesh, una joven de 23 años fue arrestada tras drogar y apuñalar hasta la muerte a un hombre que, según denunció, la había sometido a abusos sexuales durante cuatro largos años. Las autoridades informaron que el fallecido también la amenazaba con difundir videos de los abusos y grabar a otras mujeres mientras las agredía sexualmente.

El crimen ocurrió en circunstancias que aún están bajo investigación, pero fuentes locales señalan que la mujer habría actuado desesperada ante el miedo y las constantes amenazas del hombre. Vecinos del área expresaron su sorpresa y consternación ante el violento desenlace.

El caso ha desatado un intenso debate en el país sobre la violencia de género y la impunidad en los abusos prolongados. Expertos en derechos humanos advierten que episodios como este reflejan la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de reforzar la protección legal y psicológica para quienes denuncian agresiones sexuales.

La joven permanece bajo custodia policial mientras se determinan los cargos que se le imputarán. El hecho generó repercusiones nacionales e internacionales, y las autoridades prometen llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles.

