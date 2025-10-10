TEMAS DE HOY:
Sujeto agresor INSEGURIDAD SANTA CRUZ Taxista agredido por un pasajero

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes fuertes] Mujer de 23 años asesinó al hombre que la abusó durante cuatro años

La joven permanece bajo custodia policial mientras se determinan los cargos que se le imputarán.

Ligia Portillo

10/10/2025 11:02

[Imágenes fuertes] Mujer de 23 años asesinó al hombre que la abusó durante cuatro años. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Bangladesh

Escuchar esta nota

En un caso que ha estremecido a Bangladesh, una joven de 23 años fue arrestada tras drogar y apuñalar hasta la muerte a un hombre que, según denunció, la había sometido a abusos sexuales durante cuatro largos años. Las autoridades informaron que el fallecido también la amenazaba con difundir videos de los abusos y grabar a otras mujeres mientras las agredía sexualmente.

El crimen ocurrió en circunstancias que aún están bajo investigación, pero fuentes locales señalan que la mujer habría actuado desesperada ante el miedo y las constantes amenazas del hombre. Vecinos del área expresaron su sorpresa y consternación ante el violento desenlace.

El caso ha desatado un intenso debate en el país sobre la violencia de género y la impunidad en los abusos prolongados. Expertos en derechos humanos advierten que episodios como este reflejan la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de reforzar la protección legal y psicológica para quienes denuncian agresiones sexuales.

La joven permanece bajo custodia policial mientras se determinan los cargos que se le imputarán. El hecho generó repercusiones nacionales e internacionales, y las autoridades prometen llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD