“Me dispararon mientras rezaba”: Agentes de ICE hirieron a un pastor durante manifestación pacífica en Chicago

Miles de internautas quedaron impactados tras la viralización de un video que muestra a David Black, reverendo de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, cayendo al suelo después de recibir un disparo en la cabeza de parte de un agente enmascarado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Aunque las imágenes fueron grabadas a mediados del mes pasado, cobraron fuerza recientemente gracias a las declaraciones del pastor a medios internacionales y de Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS.

En el video, de apenas 25 segundos, se ve a Black protestando frente a un grupo de oficiales cuando es alcanzado por una bala de pimienta no letal. Minutos después, el clérigo cae al suelo, sujetándose la cabeza mientras el grupo de manifestantes cercano corre a auxiliarlo, mientras los agentes permanecen a distancia, sobre un edificio.

McLaughlin aclaró el 8 de octubre, mediante una publicación en X (antes Twitter), que el video data de casi un mes atrás y que no muestra cómo los manifestantes bloqueaban un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), impidiendo que saliera de una instalación federal. “Se les pidió a los protestantes repetidamente que se retiraran para permitir el paso del vehículo. Incluso se les advirtió verbalmente que se usaría la fuerza si continuaban obstruyendo las operaciones”, indicó la funcionaria.

Según McLaughlin, poco después los manifestantes comenzaron a lanzar rocas, botellas y fuegos artificiales hacia los agentes que se encontraban en el techo. La funcionaria subrayó que, en ese momento, el edificio federal albergaba detenidos peligrosos, incluidos miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros criminales violentos, lo que, a su juicio, ponía en riesgo a oficiales, detenidos y al público en general.

En contraste, el pastor Black negó categóricamente las declaraciones de McLaughlin en entrevista con CNN, asegurando que no había vehículos del ICE intentando abandonar la instalación. “Estaba parado, rezando por los oficiales y los detenidos dentro del edificio”, afirmó. Black también señaló que no recibió ninguna advertencia y que tras recibir múltiples impactos en rostro, torso, brazos y piernas, fue protegido por otras personas presentes, quienes “recibieron los disparos que eran para mí”.

El reverendo fue trasladado para recibir atención médica, se le lavaron los ojos y se le mantuvo a salvo. “Estaba completamente inhabilitado en ese momento y, en solo dos minutos, un gran número de agentes del ICE, entre 15 y 20, corrió desde las puertas y comenzó a derribarnos. En el video se puede ver a los oficiales lanzando al suelo a manifestantes que estaban parados, hablando y cantando pacíficamente”, relató Black.

Imágenes sensibles:

