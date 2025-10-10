Indignación y rechazo ha causado un nuevo caso de maltrato animal registrado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Dos adolescentes, vestidos con uniforme escolar, fueron grabados por cámaras de vigilancia, mientras agredían con una piedra a un perro que descansaba frente a la puerta de una vivienda en inmediaciones de la Base Aérea.

Las imágenes muestran el momento en que ambos jóvenes se acercan y, sin motivo aparente, lanzan una piedra de gran tamaño contra el can, identificado como “Rufo”. El hecho ocurrió el pasado 7 de octubre y generó la reacción inmediata de los vecinos, quienes salieron en defensa del animal y encararon a los agresores.

“Justo pasaba por el lugar y escuché el golpe en la puerta. El perrito ladró y la gente comenzó a reclamarles. No sé si fue una travesura o qué, pero fue muy fuerte el impacto”, relató una testigo del hecho.

“Le lanzaron una piedra a Rufo”: indignación por brutal agresión contra un perro en Cochabamba. Foto: Red Uno

Tras recibir el golpe, Rufo logró refugiarse dentro de su vivienda, mientras los adolescentes se alejaban del lugar. Los dueños del can, junto a los padres de los jóvenes involucrados, habrían sostenido una reunión para resolver el caso. Según vecinos, los padres se comprometieron a cubrir los gastos veterinarios del animal.

El director de la Unidad de Zoonosis del Cercado, Diego Prudencio, confirmó que Rufo se encuentra fuera de peligro, aunque lamentó profundamente la actitud de los menores. “Es un acto totalmente desatinado. No puede ser posible que jóvenes ataquen con piedras a un perro que no les hacía ningún daño. Esto refleja una preocupante falta de empatía hacia los seres vivos”, señaló.

Zoonosis también notificó a los propietarios del can por permitir que el animal permaneciera en la vía pública, recordando que esa responsabilidad recae en los dueños. “El perro no tiene la culpa de estar en la calle ni de que alguien quiera divertirse a costa de su sufrimiento. Este hecho debe servir para reflexionar y concientizar tanto a los padres como a los adolescentes”, remarcó Prudencio.

El caso continúa bajo seguimiento por parte de las autoridades, que buscan evitar que episodios de crueldad animal como este vuelvan a repetirse. Rufo, afortunadamente, se encuentra en buenas condiciones, aunque el impacto de la agresión ha dejado una profunda huella en la comunidad.

