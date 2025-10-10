TEMAS DE HOY:
Policial

¡Quedó atrapado en la arena! Ladrón roba un auto y lo abandona en el cordón ecológico

Efectivos de Diprove recuperaron un vehículo que había sido robado con violencia en la avenida Brasil. El antisocial lo abandonó tras quedar atascado y escapó a pie.

Ligia Portillo

10/10/2025 7:14

¡Quedó atrapado en la arena! Ladrón roba un auto y lo abandona en el cordón ecológico. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Un violento asalto terminó con una espectacular recuperación policial. Un antisocial robó un vehículo en pleno tercer anillo interno, a la altura de la avenida Brasil, y lo abandonó minutos después en el cordón ecológico de Santa Cruz, tras quedar atrapado en la arena.

El hecho ocurrió la tarde del jueves. La víctima, sorprendida por el delincuente, fue golpeada y despojada de su motorizado de color plomo. Actuó con violencia y huyó a toda velocidad.

De inmediato, la víctima acudió a Diprove. Gracias a la rápida reacción del grupo especial y al uso de tecnología de rastreo —ya que el celular del propietario estaba dentro del vehículo—, los efectivos lograron ubicar el automóvil en tiempo récord.

¡Quedó atrapado en la arena! Ladrón roba un auto y lo abandona en el cordón ecológico. Foto: Red Uno

“El robo se dio con violencia en la avenida Brasil, tercer anillo. Organizamos un operativo de rastreo utilizando medios tecnológicos, lo que nos permitió identificar el vehículo abandonado en la parte posterior del cordón ecológico”, informó el mayor Nilser Álvarez, de Diprove.

Al llegar al lugar, los policías encontraron el auto hundido en la arena, a pocos metros del río Piraí. Todo indica que el delincuente quedó atascado y decidió huir a pie, dejando atrás el vehículo robado.

“Lamentablemente no logramos dar con el autor, pero las investigaciones continúan”, agregó el jefe policial.

El motorizado fue recuperado y trasladado a dependencias de Diprove, mientras se analizan las huellas y rastros dejados en el interior para identificar al responsable.

 

