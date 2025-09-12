Adolescente desaparecido en Pojo regresó a casa, su familia exige cárcel para párroco agresor

El adolescente de 16 años que había desaparecido en el municipio de Pojo reapareció la noche del miércoles, generando alivio en su familia. Sin embargo, su padre anunció que formalizarán la denuncia contra el párroco del municipio, quien estaría acusado por presunto abuso sexual.

“Mi señora está un poco más tranquila porque ya lo tenemos en casa, pero queremos justicia. Que este hombre no salga de la cárcel. Estamos pidiendo 30 años de condena”, declaró el padre del menor, visiblemente indignado.

El adolescente, que ya prestó declaraciones ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se encuentra en buen estado de salud y con apoyo psicológico para superar lo sucedido.

El padre del menor no descartó que existan más víctimas en la región. “Ya se sabe que son varios. Hay más casos, y la justicia debe actuar”, remarcó.

La familia pide que se investigue a fondo y que el párroco enfrente la pena máxima por el daño causado, mientras la comunidad de Pojo exige respuestas y protección para los menores del municipio.

