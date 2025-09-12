Incendio en el Mercado Nuevo La Ramada deja cinco casetas afectadas

La noche del jueves, un incendio de magnitud se registró en el mercado Nuevo La Ramada en Santa Cruz, generando alarma entre comerciantes y vecinos de la zona. El siniestro afectó a cinco casetas, provocando pérdidas materiales de consideración, aunque afortunadamente no se reportaron heridos.

El fuego se originó en el bloque 6, pasillo 2 del centro de abasto, donde se comercializan artículos como mochilas, zapatos, telas para costura, accesorios para teléfonos y juguetes. De acuerdo con el informe preliminar del bombero de la Unidad de Bomberos de Rescate (UBR), Hugo Amurrió, la causa del incendio podría haber sido un corto circuito, aunque las investigaciones continúan.

“Se activó un incendio estructural afectando cinco tiendas con daños materiales de consideración. Intervinieron bomberos de la Dirección de Gestión de Riesgos, bomberos voluntarios y bomberos de la Policía. Todo indica que podría haber sido un corto circuito, pero la investigación oficial está en curso”, informó Amurrió.

Los comerciantes del mercado expresaron su preocupación no solo por las pérdidas sufridas, sino también por la falta de medidas de prevención en la infraestructura del centro de abasto.

“Tenía todo mi trabajo ahí: mochilas, zapatos, telas para costura… todo se quemó. No tenemos ni extinguidores; los pocos que había están vencidos y las mangueras no sirven”, lamentó Karen Salvatierra, una de las comerciantes afectadas.

Otros vendedores denunciaron que el municipio no realiza el mantenimiento adecuado pese a que cumplen con el pago de sus obligaciones gremiales.

“Estamos totalmente abandonados. No hay mantenimiento, no hay extintores y no tenemos condiciones para reaccionar ante un accidente como este. Tuvimos que usar baldes con agua hasta que llegaron los bomberos”, reclamó el vocero del mercado.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos y algunos comerciantes, el fuego pudo ser controlado antes de que alcanzara a más casetas. Sin embargo, la emergencia expuso la vulnerabilidad del mercado y la urgente necesidad de implementar sistemas de seguridad para prevenir tragedias mayores.

Las autoridades municipales anunciaron que se investigarán las causas del siniestro y se evaluarán medidas para mejorar las condiciones de seguridad en el mercado.

