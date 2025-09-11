TEMAS DE HOY:
Menor abusado en Pojo

Policial

Director del colegio del menor abusado en Pojo, aseguró haber seguido todos los protocolos

La autoridad educativa declaró como testigo y manifestó que no recibió otras denuncias sobre el párroco implicado, quien también ejercía como profesor en la unidad educativa.

Ligia Portillo

11/09/2025 11:53

Director del colegio del menor abusado en Pojo aseguró haber seguido todos los protocolos. Foto: Red Uno
Pojo, Cochabamba

El director del colegio donde estudia el adolescente presuntamente abusado por un párroco que también se desempeñaba como profesor, declaró esta semana ante la Policía como testigo del caso ocurrido en el municipio de Pojo, Cochabamba.

Según sus declaraciones, tras recibir la denuncia inicial, el establecimiento educativo procedió conforme a la normativa vigente y no recibió otras quejas relacionadas con el comportamiento del párroco. “No, no, no, no, solo que vino eso y se ha procedido de acuerdo a la normativa, nada más”, señaló el director.

La autoridad educativa enfatizó que la Defensoría de la Niñez es la instancia competente para llevar adelante las investigaciones y garantizar la atención psicológica de otros menores que podrían estar involucrados de manera indirecta.

“Nosotros estamos haciendo de acuerdo con el procedimiento legal, no más. Una vez que ha venido la denuncia a la dirección, se ha elevado a la instancia competente, que son la Defensoría de la Niñez. Ellos son los que tienen que hacer las investigaciones. Mi autoridad no es competente para hacer ese tipo de trabajo”, afirmó.

El director aseguró que colaborarán plenamente con las autoridades en todo momento, y reiteró que hasta la fecha no tiene conocimiento de nuevos casos vinculados al mismo párroco. “De acuerdo a requerimientos de las autoridades competentes, si ellos nos solicitan o nos tienen algún requerimiento oficial, claro que colaboraremos”, remarcó.

El caso continúa bajo investigación, y la Defensoría de la Niñez se encargará de realizar los estudios psicológicos necesarios con otros estudiantes del colegio para esclarecer el alcance del presunto abuso.

 

