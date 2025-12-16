“Se resbaló y cayó a mi llanta”: conductor relata accidente fatal en El Quior, Santa Cruz

Un trágico hecho ocurrió en la zona de El Quior, en la ciudad de Santa Cruz, donde una mujer de 77 años falleció luego de ser atropellada por una volqueta. La víctima fue identificada como Jesusa Ticona, quien se encontraba caminando junto a su nieta al momento del accidente.

El hecho ocurrió cuando la señora Ticona, supuestamente, resbaló en un charco de agua acumulada cerca de la acera, cayendo repentinamente a la avenida justo al paso de la volqueta.

El conductor de la volqueta relató el momento del fatal accidente, señalando que la caída fue súbita: "Tranquila iba ella y yo también tranquilo venía, pero según de repente yo creo que se ha resbalado y se cayó a mi llanta... Llegó a la llanta su cabecita y le pasó por encima. Eso ha sido". El chofer aseguró que se detuvo de inmediato: "Yo por eso paré la volqueta y no volví más, porque de la acera estoy casi a un metro".

Denuncia vecinal por el estado de la vereda

Vecinos de El Quior comentaron que el difícil acceso para caminar por la acera obliga a las personas a transitar por el borde de la calle, lo que habría contribuido a la tragedia. "La acera, para tener que pasar, es muy alto", comentó un vecino.

Tras el suceso, se procedió al levantamiento del cuerpo de Jesusa Ticona, quien lamentablemente perdió la vida. El conductor de la volqueta fue trasladado a la Estación Policial número 3 para las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play