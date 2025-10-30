El hecho se suscitó este jueves por la mañana, en la esquina de la calle Almirante Grau con la Av. Mariscal Santa Cruz, en La Paz. Según los primeros reportes, una de las ruedas del vehículo pasó por encima de la anciana, provocándole la lesión.

Testigos del incidente indicaron que el conductor, inicialmente desconcertado, detuvo su marcha y procedió a bajar a sus pasajeros para brindar auxilio a la víctima.

Asimismo, efectivos de la Caja Nacional de Salud (CNS) que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato para asistir a la anciana y controlar la situación.

La víctima fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención especializada. Por el tipo de vestimenta que llevaba, se presume que la mujer procede del departamento de Potosí.

En la lamentable escena se pudo observar que la anciana se encontraba con vida tras el accidente y recibía ayuda de las personas presentes. Se espera el reporte oficial de las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play