¡Horror! Padre prende fuego a su hijo tras rociarlo con gasolina en Viacha, La Paz

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha, suboficial Juan Flores, informó este martes sobre un estremecedor caso de violencia familiar, donde un padre habría rociado con gasolina y prendido fuego a su hijo de 19 años.

Según los antecedentes, el agresor invitó a su expareja y a su hijo a compartir en su domicilio. Durante el encuentro, consumieron bebidas alcohólicas y, en medio de una acalorada discusión, el hombre roció gasolina sobre su hijo y luego le prendió fuego.

“De acuerdo a las investigaciones preliminares, tenemos conocimiento de que el joven asistió junto a su madre a la casa de su padre por invitación. En el lugar consumieron bebidas alcohólicas, y durante una discusión, el señor tomó una botella de gasolina, la vertió sobre su hijo y posteriormente lo incendió”, explicó el jefe policial.

El fuego también alcanzó a la madre del joven y a otra mujer que se encontraba en el lugar, aunque el más afectado fue el hijo, quien permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Obrero de La Paz.

El padre y agresor también presenta quemaduras en el cuerpo y el cuello. Debido a su delicado estado de salud, aún no pudo prestar declaración ante las autoridades.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play