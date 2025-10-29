¡Trágico! Albañil muere tras caer del segundo piso de un edificio en la zona Villa Fátima, La Paz

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Willy Paz, informó este martes sobre un trágico hecho ocurrido en la zona Villa Fátima de La Paz, donde un albañil perdió la vida tras caer del segundo piso de un edificio.

Según el reporte preliminar, el trabajador de 27 años habría llegado a realizar sus labores en presunto estado de ebriedad, aunque este aspecto aún se encuentra en investigación.

“Se ha acudido al auxilio de una persona que lamentablemente cayó del segundo piso de un edificio en la avenida Las Américas, zona Villa Fátima”, señaló el coronel Paz.

El hombre fue auxiliado por personal de la EPI La Merced y trasladado al Hospital Arco Iris, aún con signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso al nosocomio.

“Tenía un TEC cerrado y una lesión abierta en la cabeza, lo que lamentablemente provocó su deceso en el centro médico”, precisó el jefe policial.

La Policía continúa investigando las circunstancias exactas del accidente laboral.

Mira la programación en Red Uno Play