Nemesia Achacollo será citada a declarar en el caso Fondo Indígena

El fiscal Miguel Cardozo, a cargo de la investigación del caso Fondo Indígena, informó que Nemesia Achacollo será citada esta semana para prestar su declaración ante el Ministerio Público, inicialmente en calidad de testigo, mientras continúan las diligencias investigativas.

“Se la va a citar esta semana en principio en calidad de testigo. Posterior a las investigaciones y a la documentación que está llegando al Ministerio Público se va a determinar su situación jurídica”, señaló Cardozo en conferencia de prensa.

El fiscal explicó que la investigación continúa avanzando con la recopilación de documentación y el análisis de nuevos elementos de convicción, los cuales permitirán definir las responsabilidades correspondientes dentro de este caso.

Asimismo, indicó que la Fiscalía está a la espera de que la Policía ejecute cinco órdenes de aprehensión ya emitidas en el marco de la investigación, como parte de las acciones destinadas a garantizar el proceso y la comparecencia de los implicados.

Cardozo anunció que esta semana se reunirá la comisión de investigadores del caso para evaluar el avance de las diligencias y definir las próximas acciones del Ministerio Público.

