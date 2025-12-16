¡Aliste el paraguas! Frente frío traerá lluvias intensas y tormentas eléctricas en varios departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes una alerta roja por lluvias y anunció el ingreso de un frente frío al territorio nacional, lo que generará precipitaciones moderadas a temporalmente fuertes, especialmente en la región del Chaco.

Según el pronosticador del Senamhi, el frente frío ingresará por el sector del Chaco y provocará un incremento significativo de las lluvias, algunas de ellas de alta intensidad.

Esta situación eleva el riesgo de desbordes de ríos, particularmente en las cuencas de Santa Cruz y el Chapare, motivo por el cual se activó la alerta roja, cuya vigencia será durante los días 16 y 17 de diciembre.

De manera paralela, la entidad meteorológica emitió una alerta de prioridad naranja por vientos moderados y temporalmente fuertes, que afectarán a los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Beni. Esta alerta estará vigente del 15 al 17 de diciembre y podría ocasionar daños en infraestructura, caída de árboles y dificultades en la transitabilidad.

Asimismo, el Senamhi informó que se prevé abundante nubosidad durante la noche de este lunes en gran parte del departamento de Santa Cruz. En la capital cruceña se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas hasta aproximadamente las 23:00 horas, con mayor incidencia en la ciudad de Santa Cruz, el Norte Integrado, Warnes, Montero y la zona de Yapacaní.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes oficiales, evitar zonas de riesgo y tomar previsiones ante posibles inundaciones y fuertes ráfagas de viento, mientras continúan las evaluaciones del comportamiento climático en las próximas horas.

