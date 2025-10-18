Gran parte del territorio boliviano amaneció este viernes 17 de octubre con cielos despejados o poco nubosos. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que un frente frío cambiará las condiciones en las siguientes horas.

Según el pronóstico, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en los valles interandinos y el oriente. También existe probabilidad de caída de granizo en algunas zonas.

Las regiones de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí podrían registrar precipitaciones moderadas a fuertes con tormentas eléctricas. En tanto, en el oriente boliviano —que comprende Santa Cruz, Beni y Pando— se prevén lluvias y vientos del sur.

El Chaco boliviano y el Trópico de Cochabamba también se verán afectados, con un descenso en las temperaturas debido al avance del frente frío desde el sur hacia el centro del país.

El Senamhi indicó que este fenómeno ingresará a Santa Cruz el sábado 18 de octubre, provocando lluvias dispersas y una baja térmica. Para el domingo, se espera una mejora gradual del clima, con cielos parcialmente despejados y temperaturas en leve ascenso.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en áreas rurales o de valle, donde las tormentas eléctricas y el granizo suelen afectar cultivos e infraestructura.

Mira la programación en Red Uno Play