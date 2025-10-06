TEMAS DE HOY:
Crimen Montero Accidente de Tránsito en Melga Hombre muere ahogado en un balneario

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Senamhi emite alerta por descensos bruscos de temperatura y el ingreso de un frente frío desde este lunes

Según el Senamhi, el frente frío que ingresa a partir de este lunes afectará a cinco departamentos del país. Habrá lluvias, tormentas y un descenso brusco de temperaturas.

Jhovana Cahuasa

06/10/2025 6:57

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes, a través de sus redes sociales, un aviso de alerta de prioridad naranja por un posible descenso de temperaturas debido al ingreso de un frente frío que afectará a cinco departamentos del país.

“Se pronostica el ingreso de un frente frío al territorio boliviano, que ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales de cada región afectada, a ocurrir entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre de 2025”, señala un fragmento del aviso de alerta emitido por el Senamhi.

Los cinco departamentos que resultarán más afectados son: Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni.

Departamento de Chuquisaca:

Provincias Boeto, Azurduy, Hernando Siles, Luis Calvo, Tomina y el este de las provincias Nor Cinti y Sud Cinti.

Departamento de Santa Cruz:

Provincias Andrés Ibáñez, Cordillera, Florida, Obispo Santisteban, Vallegrande, Ichilo, Caballero y Warnes.

Departamento de Cochabamba:

Provincias norte de Carrasco y noreste de Chapare.

Departamento de Tarija:

Provincias Arce, Gran Chaco, Méndez, O'Connor, Cercado y el este de Méndez.

Departamento de Beni:

Provincias sur de General José Ballivián y sur de Moxos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD