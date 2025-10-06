Senamhi emite alerta por descensos bruscos de temperatura y el ingreso de un frente frío desde este lunes

Según el Senamhi, el frente frío que ingresa a partir de este lunes afectará a cinco departamentos del país. Habrá lluvias, tormentas y un descenso brusco de temperaturas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes, a través de sus redes sociales, un aviso de alerta de prioridad naranja por un posible descenso de temperaturas debido al ingreso de un frente frío que afectará a cinco departamentos del país.
“Se pronostica el ingreso de un frente frío al territorio boliviano, que ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales de cada región afectada, a ocurrir entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre de 2025”, señala un fragmento del aviso de alerta emitido por el Senamhi.
Los cinco departamentos que resultarán más afectados son: Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni.
Departamento de Chuquisaca:
Provincias Boeto, Azurduy, Hernando Siles, Luis Calvo, Tomina y el este de las provincias Nor Cinti y Sud Cinti.
Departamento de Santa Cruz:
Provincias Andrés Ibáñez, Cordillera, Florida, Obispo Santisteban, Vallegrande, Ichilo, Caballero y Warnes.
Departamento de Cochabamba:
Provincias norte de Carrasco y noreste de Chapare.
Departamento de Tarija:
Provincias Arce, Gran Chaco, Méndez, O'Connor, Cercado y el este de Méndez.
Departamento de Beni:
Provincias sur de General José Ballivián y sur de Moxos.
