“Fue en defensa propia”: aseguró la hermana del aprehendido por apuñalar a un menor 

En el salón velatorio municipal del Distrito 9, se velan los restos mortales del menor de 15 años, quien perdió la vida tras recibir una puñalada. Mientras se realizan las investigaciones, una persona ha sido aprehendida por el presunto delito de homicidio.

En exclusiva para el programa Que No Me Pierda, la hermana del detenido aseguró que este actuó en defensa propia.

“Mi hermano está aprehendido por el delito de homicidio. Él me contó que esa noche estaba cenando con su esposa embarazada cuando dos personas bajaron de una camioneta con una piedra y lo golpearon en la nuca", relató.

"En los videos de seguridad, el fallecido entró por detrás y golpeó a mi hermano, y fue en ese momento que le quitaron la polera, lo que provocó la reacción de él. Además, mi cuñada también sufrió un golpe”,añadió la hermana.

Según la familiar, los agresores confundieron a su hermano con un miembro de una barra brava.

“Parece que ellos los confundieron porque mi hermano no pertenece a ninguna barra brava o pandilla, no es como dicen. Se está cometiendo una injusticia porque están relatando cosas que no son, mi hermano actuó en defensa propia”, señaló.

Asimismo, indicó que los atacantes estaban siguiendo a su hermano con la intención de agredirlo. “Entraron al restaurante junto con otros en vehículos y motocicletas para atacarlo y quitarle la polera, pensando que era de una barra”, agregó.

El caso continúa bajo investigación, mientras familiares y allegados del detenido insisten en que se trató de un malentendido que terminó en tragedia.

