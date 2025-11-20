El presidente Rodrigo Paz anunció este jueves que promulgará de inmediato la ley de elecciones subnacionales apenas el documento llegue a su despacho, y destacó el rol de la Cámara de Diputados, que sancionó la norma durante la madrugada.

“Para que haya una nueva etapa de la democracia nacional, como Gobierno garantizamos las elecciones subnacionales. Pese a no tener recursos, las vamos a garantizar. Las elecciones se van a llevar adelante, vamos a cumplir la ley”, afirmó.

La futura ley, compuesta por cinco artículos y tres disposiciones finales, establece un régimen excepcional y transitorio para la realización de las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales previstas para marzo de 2026.

El marco normativo regulará los comicios en departamentos sin estatutos autonómicos, municipios sin cartas orgánicas y autonomías indígenas que aún no cuentan con sus estatutos.

En paralelo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el ente electoral activará de inmediato el calendario una vez se promulgue la norma.

Adelantó que entre la tercera y cuarta semana de diciembre se habilitará el periodo para la presentación de alianzas, candidaturas y el inicio de la propaganda electoral, etapas clave rumbo a los comicios subnacionales de 2026.

